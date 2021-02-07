ВОЗ: за сутки в мире коронавирусом заразились более 432 тыс. человек Фото: REUTERS

За минувшие сутки в мире выявили более 432 тысячи заразившихся коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на воскресенье, 7 февраля, количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 105,39 миллион, а жертвами заболевания стали уже более 2,3 миллиона заболевших. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно представленным данным, за последние 24 часа в мире зарегистрировали 432 332 новых случая заболевания COVID-19, а число летальных исходов возросло на 11 752. За все время пандемии в мире зафиксировали уже 105 394 301 заболевших, а число жертв составляет 2 302 302.

Лидером по количеству инфицированных остаются США, где выявили уже 26 547 977 новых случаев заражения. Следом идет Индия с 10 826 363 заразившимися. Третье место занимает Бразилия, где зарегистрировали 9 447 165 инфицированных.

Свыше двух миллионов заболевших зафиксировано также в России (3 967 281), Великобритании (3 929 839), Франции (3 262 505), Испании (2 913 425), Италии (2 625 098), Турции (2 524 786), Германии (2 284 010) и Колумбии (2 142 660).