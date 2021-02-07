Американский генерал заявил об отставании ядерного арсенала США от российского

Американский генерал заявили об отставании ядерного арсенала США от российского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший замначальника штаба Сухопутных войск США генерал Джек Кин указал на серьезные недостатки в американском ядерном арсенале, и отметил его отставание от российского.

По словам американского генерала, несмотря на то что ядерные арсеналы обеих стран примерно одинаковые, у Штатов есть «серьёзные слабости». Так он заявил, что США отстает от России в модернизации этого типа вооружений, отметив, что Москва уже завершает десятилетнюю программу улучшения ядерного оружия.

«Нам нужно модернизировать наш ядерный арсенал, который сам по себе является сдерживающим фактором, и не дать нашим противникам стимула», - приводит Fox News слова Кина, который подчеркнул, что Россия может воспользоваться слабостями, которые видит в американском ядерном арсенале.

Генерал в добавок заявил, что Вашингтон также отстают от Москвы и Пекина в средствах, предназначенных для неядерного конфликта. Он считает, что Штатам необходимо увеличить количество наступательных ракет наземного базирования и противокорабельных ракет, а также модернизировать обычные вооружения. В противном случае, чтобы не проиграть войну, по его мнению, придётся повысить уровень обычного конфликта до ядерного.