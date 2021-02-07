Глава Гидрометцентра объяснил эффект «радиационного похолодания» Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В ближайшие дни в Москве ожидается так называемое радиационное выхолаживание, при котором температура во вторник, 9 февраля, достигнет 25-30-градусов. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

Специалист пояснил, что еще в середине нынешней недели, в четверг, 4 февраля, и в субботу, 6 февраля, было низкое давление, но в начале следующей недели давление начинает подрастать. В результате устанавливается антициклональный тип циркуляции.

«А это значит, что небо будет часто свободно от облаков. И в отсутствие облачного покрывала происходит так называемое радиационное выхолаживание подстилающей поверхности, даже покрытой снегом… Так вот, происходит энергетическое выхолаживание подстилающей поверхности и вымораживание приземного слоя воздуха. Именно поэтому температура в ночь на вторник достигнет 25-30-градусных значений в Москве», - рассказал он.

Вильфанд призвал не путать это понятие с радиоактивностью. Он отметил, что радиация – это синоним энергии.

Эксперт пояснил, что при радиационном выхолаживании воздуха, когда быстро охлаждается, происходит конденсация водяных паров, и возникают туманы. Он отметил, что зимой синоптики этого не прогнозируем, но летом такое бывает часто.

«Энергия уходит при отсутствии облаков. Если есть облака, то встречное длинноволновое излучение происходит, и существенно уменьшается радиационное выхолаживание. Эти два эффекта приведут к тому, что температура будет ниже нормы, начиная с понедельника, на 7, а затем уже 10-12 градусов ниже нормы», - отметил он.

Синоптик подчеркнул, что это опасное метеорологическое явление, поскольку такой длительный период аномально холодной погоды вызывает напряжение в энергетической сфере.