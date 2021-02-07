Число погибших при пожаре в жилом доме в Солнцево возросло до двух Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число погибших при сильном пожаре в жилом доме в Солнцево возросло до двух.

Как сообщает источник «КП», спасено шесть человек, из них двое детей.

Напомним, пожар произошел по адресу Солнцевский проспект, дом 5 к. 1. Загорелась квартира на девятом этаже жилого дома. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. О причинах возгорания не сообщается. Изначально сообщалось об одном погибшем, а также двух тяжело пострадавших.

Незадолго до этого удалось потушить другой пожар, площадь которого увеличилась до тысячи квадратных метров, а пламя быстро распространялось. К тушению решили привлечь два вертолёта Ка-32 МАЦ, которые выполнили 50 заходов над пожаром и сбросили на очаг возгорания около 200 тонн воды. Кроме того, на место возгорания выехала пожарная лаборатория для замеров ПДК вредных веществ.