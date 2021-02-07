После схода ледника в Индии неизвестна судьба 170 человек

Число пропавших без вести возросло до 170 Фото: REUTERS

Число людей, пропавших без вести после схода ледника в индийском штате Уттаракханд, возросло до 170. Ранее сообщалось, что неизвестна судьба 150 человек. Погибли семеро.

К этому часу спасателям, которые разбирают завалы на месте трагедии, удалось найти живыми шесть человек.

Поисково-спасательные работы на месте схода ледника в Индии продолжаются Фото: REUTERS

«Семь человек погибли, шесть получили ранения и около 170 пропали без вести после наводнения в Уттаракханде», - говорится в сообщении Государственного центра по управлению кризисными ситуациями.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 7 февраля, на севере Индии сошел ледник, это привело к наводнению в высокогорных районах Уттаракханда. Река Ришиганга вышла из берегов, бурные потоки воды смыли местную гидроэлектростанцию, большая часть пропавших без вести – ее рабочие. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.