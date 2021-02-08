МИД России: Высказывания Борреля подтвердили, что политика ЕС формируется извне

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель Фото: REUTERS

В министерстве иностранных дел России выразили удивление тем, как глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель оценил итоги своего визита в нашу страну. Высказывания высокого представителя ЕС по иностранным делам после возвращения из Москвы в Брюссель, как указали в МИД, контрастируют с его же словами во время визита на пресс-конференции в российской столице.

Отмечается, что у Бореля были «все возможности сразу же дать собственную оценку» визиту, его никто «не ограничивал ни во времени, ни в формате».

«Возможно, по прилету в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», - подытожили в МИД.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Жозеп Боррель после возвращения в Брюссель заявил, что его визит в Москву показал отсутствие у российской стороны интереса к нормализации отношений с Евросоюзом, а также что ЕС может ввести против России новые санкции из-за ситуации «в области прав человека».