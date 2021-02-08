Минздрав предупредил о повышенном риске туберкулеза у переболевших коронавирусом

Минздрав рекомендует пациентов с подозрением на коронавирус обследовать и на туберкулез Фото: Иван МАКЕЕВ

У людей, переболевших коронавирусом, существует повышенный риск развития туберкулеза, поэтому пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию нужно одновременно с тестированием на «ковид» обследовать и на наличие туберкулезной. Так говорится в рекомендациях Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

Ведомство поясняет, что «после перенесенного COVID-19 у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза».

«Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем. Таким образом, туберкулез может возникнуть до, одновременно или уже после перенесенного COVID-19», - отмечается в новой, уже десятой редакции рекомендаций Минздрава.

В ведомстве также указали, что последствия заражения коронавирусом для больных туберкулезом пока изучены недостаточно, но уже появляются первые публикации о том, что наличие туберкулезной инфекции, в том числе латентной, утяжеляет течение заболевания COVID-19.

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