«Вашингтон» проиграл «Филадельфии» со счетом 7:4

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Филадельфии Флайерз» в домашнем матче НХЛ Фото: REUTERS

Игроки «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals) в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) потерпели поражение от «Филадельфии Флайерз» (Philadelphia Flyers). Встреча, прошедшая 7 февраля на вашингтонском стадионе «Кэпитал Уан Арена» закончилась безоговорочной победой гостей со счетом 7:4.

Дубль российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (две шайбы на 12-й и 25-й минутах игры) не спас команду от четвертого подряд поражения, отмечает газета «СовСпорт». Уточняется, что на счету россиянина также две результативные передачи.

Кроме него, в составе хозяев льда отметились отличились Том Уилсон и Никлас Бекстрём.

В составе «Филадельфии» хет-трик оформил Скотт Лотон, две шайбы в ворота соперников забил Шон Кутюрье, ещё по одной – Роберт Хагг и Джеймс ван Римсдайк.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, российский хоккеист занял восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, подвинув канадца Марка Мессье на девятую строчку рейтинга.