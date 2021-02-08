Иран направил России ноту протеста из-за названия Персидского залива

Иран выразил России протест из-за названия Персидского залива Фото: REUTERS

Иран выразил России протест из-за названия Персидского залива. Об этом сообщил представитель иранского министерства иностранных дел Саид Хатибзаде.

«Через посольство нашей страны в Москве министерству иностранных дел России была передана нота протеста», - приводит слова дипломата агентство IRNA.

Представитель внешнеполитического ведомства Ирана пояснил, что недовольство Тегерана вызвала публикация МИД России в Twitter на арабском языке, в которой Персидский залив был назван «Арабским».

Стоит отметить, что в Иране, который до 1935 года назывался Персией, всегда крайне болезненно реагируют на такие лексическо-дипломатические ошибки. Как писал сайт kp.ru, Тегеран утверждает, что залив, который арабские страны называют «Арабским», должно звучать как «Персидский», и доказывает, что именно такое название подтверждается многочисленными историческими, географическими и научно-исследовательскими документами.