В ВОЗ опровергли слухи о том, что вакцины от коронавируса вызывают бесплодие

В ВОЗ заявили, что вакцины от COVID-19 не приводят к бесплодию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейт О'Брайен опровергла слухи о том, что вакцины от коронавируса могут грозить бесплодием. По ее словам, ни один из разрешенных препаратов против COVID-19 не может привести к таким последствиям.

«Это слухи, которые циркулируют вокруг многих разных вакцин, и эти слухи не соответствуют действительности», - сказала она.

О'Брайен добавила, что «не существует ни одной вакцины, вызывающей бесплодие».

Кроме того, представитель ВОЗ заверила, что все препараты, используемые в разных странах для прививок от коронавируса, совершенно безопасны для организма человека, а каждый входящий в них компонент «тщательно тестируется».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее известный российский врач и телеведущий Александр Мясников тоже говорил, что ни одна из противоковидных вакцин не вызывает таких «побочных эффектов», как бесплодие.