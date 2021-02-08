ЮАР приостановила вакцинацию AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca оказалась малоэффективной против штамма коронавируса из ЮАР Фото: REUTERS

Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) приостановили вакцинацию населения от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом заявил на брифинге в воскресенье глава Минздрава ЮАР Звели Мкхизе.

Он пояснил, что такое решение было принято после того, как в прессе появились предварительные итоги исследования, показавшего низкую эффективность вакцины AstraZeneca против нового южноафриканского штамма COVID-19. Министр отметил, что такие результаты клинических испытаний «разочаровывают».

По словам Звели Мкхизе, сама программа вакцинации продолжится, на следующей неделе в стране ожидают другие препараты – Johnson & Johnson, вакцину Pfizer. А что делать с уже закупленной партией AstraZeneca, будет решать специальная научная комиссия, передает Independent.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о слабой эффективности «АстраЗенеки» против обнаруженной в ЮАР мутации коронавируса накануне сообщила газета Financial Times. Официально представить итоги исследования обещают в понедельник, 8 февраля.

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