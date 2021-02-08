Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Байден заявил, что американцев будут прививать от коронавируса на стадионах НФЛ

Ранее Национальная футбольная лига предложила властям США использовать ее площадки для прививочной кампании
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден сообщил, что решил принять предложение Национальной футбольной лиги (НФЛ) и использовать ее стадионы для вакцинации американцев против коронавируса.

Об этом новый глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу CBS, подчеркнув, что его администрация «всеми силами» наращивает темпы прививочной кампании, используя для этого все доступные возможности.

Байден также отметил, что в стране не хватает препаратов для прививок от COVID-19, «поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы производить больше вакцины».

По его словам, сейчас около 20 миллионов американских школьников из-за пандемии вынуждены учиться в удаленном режиме, это неправильно: дети должны вернуться в школы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Байден предложил «план спасения Америки» стоимостью 1,9 триллиона долларов.

Распространение коронавируса в мире