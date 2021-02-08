Байден заявил, что американцев будут прививать от коронавируса на стадионах НФЛ

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден сообщил, что решил принять предложение Национальной футбольной лиги (НФЛ) и использовать ее стадионы для вакцинации американцев против коронавируса.

Об этом новый глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу CBS, подчеркнув, что его администрация «всеми силами» наращивает темпы прививочной кампании, используя для этого все доступные возможности.

Байден также отметил, что в стране не хватает препаратов для прививок от COVID-19, «поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы производить больше вакцины».

По его словам, сейчас около 20 миллионов американских школьников из-за пандемии вынуждены учиться в удаленном режиме, это неправильно: дети должны вернуться в школы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Байден предложил «план спасения Америки» стоимостью 1,9 триллиона долларов.