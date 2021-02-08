Глава Гидрометцентра рассказал об аномально теплой погоде в азиатской части России

Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Если в центральной части европейской территории России ожидаются двадцатиградусные морозы, то в азиатской части страны следующая неделя будет аномально теплой для февраля. Об этом сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень теплая по-зимнему погода на азиатской части России восточнее Оби. Красноярский край, Иркутская область, Хакасия, Тыва, Бурятия, Якутия, Чукотка, Хабаровский край – везде температура выше нормы, в некоторый районах градусов на четыре – пять, а некоторых на 8–12 градусов», - рассказал он в беседе с РИА Новости.

Глава Гидрометцентра отметил, что в Якутии во вторник ожидается температура на 15–18 градусов выше нормы.

«Это значит, что максимальные температуры минус 30–35 градусов (это очень тепло). Они будут сопоставимы с минимальными температурами в центре Европейской России», - уточнил Роман Вильфанд.

Ранее глава Гидрометцентра в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, что в ближайшие дни в Москве ожидается так называемое радиационное выхолаживание, и во вторник, 9 февраля, столбики термометров опустятся до -25–30°C.