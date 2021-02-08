На Дальнем Востоке проверяют сообщения о минировании школ

Занятия во многих школах региона отменены, полиция проверяет сообщения о минировании Фото: Иван ВИСЛОВ

Утро понедельника на Дальнем Востоке началось с тревожных сообщений о минировании сотен школ. В нескольких регионах занятия пришлось отменить, детей по тревоге спешно выводят из классов на улицу, а сотрудники правоохранительных органов и кинологи со специально обученными собаками обследуют все помещения в зданиях учебных заведений помещения, ищут взрывчатку.

Так, только в Сахалинской области получили анонимные сообщения о минировании 149 школ, оперативные службы проводят проверки в каждой из них, ученики эвакуированы. Детские сады работают.

«Учебный процесс будет возобновлен после того, как убедимся, что все в порядке», - уточнил губернатор Валерий Лимаренко.

Такая же ситуация на Чукотке, в Амурской области и некоторых других регионах ДФО: на Камчатке, в Хабаровске, Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре, передает ТАСС.

Сайт kp.ru ранее писал, что школы Благовещенска уже проверили, сообщения о минировании оказались ложными, и занятия возобновились.