Детям силовиков могут дать преимущества при поступлении в вузы МВД и Росгвардии

Дети сотрудников правоохранительных органов могут получить преимущества при поступлении в вузы МВД и Росгвардии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Группа депутатов Госдумы подготовила законопроект, по которому дети сотрудников правоохранительных органов, которые решили пойти по стопам своих отцов, могут получить преимущество при поступлении в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении МВД и Росгвардии.

Авторы этой идеи предлагают предоставить преимущественное право зачисления в ведомственные вузы детям сотрудников органов внутренних дел, а также контрактников в войсках национальной гвардии, стаж службы которых составляет не менее 20 лет, сообщает газета «Известия». По данным издания, эту инициативу готовы поддержать как в Госдуме, так и в кабинетие министров.

В отзыве правительства, с которым ознакомилась редакция газеты, говорится, что поправки, которые предлагается внести в ст. 71 Закона об образовании, никак не повлияет на возможность других абитуриентов поступить в вузы МВД и Росгвардии, «поскольку указанное преимущественное право реализуется только при условии успешного прохождения детьми граждан указанных категорий вступительных испытаний и при прочих равных условиях».