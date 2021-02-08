Сейсмологи зафиксировали землетрясение у побережья острова Минданао Фото: REUTERS

В ночь на понедельник, 8 февраля, на Филиппинах произошло новое землетрясение, второе за последние сутки. Об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии республики.

Филиппинские специалисты зафиксировали у побережья острова Минданао подземные толчки магнитудой 5,7. По данным института, эпицентр землетрясения находился в 211 километрах к северо-востоку от острова в провинции Восточный Давао, а его очаг залегал на глубине 44 километра.

Опасности повторных подземных толчков в этом районе нет, угроза цунами не объявлялась. Сообщений о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье утром сообщалось о том, что у побережья того же острова Минданао произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. Тогда эпицентр располагался всего в 21 километре от города Дигос.