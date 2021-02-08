AP: США вернутся в Совет ООН по правам человека

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Администрация нового президента США Джозефа Байдена намерена вернуть страну в Совет ООН по правам человека (СПЧ), сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванные источники в Белом доме.

По данным собеседников агентства, в ближайшее время об этом официально объявит госсекретарь Энтони Блинкен. Причем Соединенные Штаты, как утверждают источники «из числа официальных лиц», сначала намерены вернуться в эту структуру Всемирной Организации в качестве наблюдателя, а потом уже будут «добиваться избрания в качестве полноценного члена» СПЧ.

АР отмечает, что такое решение, скорее всего, «вызовет критику консервативных законодателей» в США, а также тех, кто выступает поддержку Израиля.

Напомним, Штаты вышли из состава Совета ООН по правам человека в 2018 году, обвинив СПЧ в лицемерии и предвзятости по отношению к Израилю.

Как писал сайт kp.ru, практически сразу же после вступления в должность главы государства Байден первым делом отменил несколько указов своего предшественника, республиканца Дональда Трампа.

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