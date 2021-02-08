Юрист посоветовал не просить у других людей позвонить с их телефона

Современный телефон – это многофункциональное устройство, в котором хранится личная информация Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Современный мобильный телефон – это многофункциональное устройство, в котором хранится личная информация, поэтому если вы просите у кого-то его смартфон, чтобы сделать с него звонок, вы ставите его в неудобное положение, считает директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

Он пояснил, что в телефоне есть данные не только о контактах из записной книжки, но и о банковских реквизитах, а также множество фотографий, секретных чатов. Даже если вы исключительно порядочный человек, вы можете случайно заметить что-то, не предназначенное для чужих глаз.

Юрист также советует и свой смартфон никому не давать позвонить, потому что опытный злоумышленник способен достаточно быстро и незаметно поставить на него «шпионскую» программу, получить доступ к вашей конфиденциальной информации и использовать ее в своих целях.

«Прошли времена, когда можно было бы говорить о том, что у телефона села батарея. Сейчас есть возможность бесплатно звонить с городских телефонов, можно подзарядить телефон в любом салоне связи – это не так дорого. При отсутствии денег можно попросить зарядить телефон, например, в кафе», - пояснил специалист агентству «Прайм».

Он добавил, что при желании всегда можно найти выход, не ставя других людей в неловкое положение.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, что нужно делать, если смартфон не включается, а также как ускорить его работу.