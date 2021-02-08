Премьер Чехии призвал ЕС зарегистрировать российскую вакцину «Спутник V»

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил за то, чтобы российская вакцина против коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в Евросоюзе.

Он рассказал, что получает от сограждан письма с просьбой закупить препарат для применения в стране, потому что разработанный в России препарат уже доказал свою эффективность и безопасность.

«Мы хотим, чтобы «Спутник V» прошел регистрацию в Европейском агентстве по лекарственным препаратам. Вопрос в том, обратятся ли производители «Спутника V» по поводу регистрации с учетом нехватки этой вакцины (из-за растущего в мире спроса», - сказал Андрей Бабиш в видеообращении к гражданам Чехии, опубликованном на его странице в Facebook.

Он отметил, что если российская сторона не обратится за регистрацией в ЕС, то неизвестно, разрешит ли чешский Государственный институт контроля за лекарственными препаратами применять эту вакцину на территории страны.

«Мы рассмотрим этот вопрос. Нам нужны вакцины прямо сейчас – в феврале, марте, апреле», - заверил Бабиш соотечественников.

Стоит отметить, что президент Чехии Милош Земан еще в конце прошлого года высказался за использование российского препарата «Спутник V» в республике, указав, что его зарегистрировали и успешно применяют в Венгрии.