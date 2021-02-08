Последние новости на утро 8 февраля 2021: МИД России заявил о контрасте слов Борреля в Москве и Брюсселе

«КП» – о последних новостях на утро 8 февраля 2021 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Последние новости на утро 8 февраля 2021 года. В министерстве иностранных дел России выразили удивление тем, как глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель оценил итоги своего визита в нашу страну. Высказывания высокого представителя ЕС по иностранным делам после возвращения из Москвы в Брюссель, как указали в МИД, контрастируют с его же словами во время визита на пресс-конференции в российской столице.

После возвращения в Брюссель Жозеп Боррель заявил, что его визит в Москву показал отсутствие у российской стороны интереса к нормализации отношений с Евросоюзом, а также что ЕС может ввести против России новые санкции из-за ситуации «в области прав человека».

К слову, Соединенные Штаты собираются вернуться в Совет ООН по правам человека (СПЧ), сообщает агентство АР со ссылкой на неназванные источники в Белом доме. По данным собеседников агентства, в ближайшее время об этом официально объявит госсекретарь США Энтони Блинкен.

Тем временем один из ведущих экспертов по COVID-19 – известный вирусолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев – оценил эпидемическую ситуацию в нашей стране и в мире, угрозы новых штаммов и перспективы вакцинации россиян. Он также рассказал, благодаря каким факторам снижается заболеваемость в России.

Обозреватель «КП» Николай Варсегов ответил на отклики читателей к своему расследованию о том, почему в борьбе с контрафактом государство проигрывает. Статья «Реки фальшивой водки текут через всю Россию» была опубликована 11 января и рассказывала о захлестнувшем страну левом алкоголе.

Почему основатель одной из старейших оппозиционных партий России Григорий Явлинский выступил с непопулярной у нынешних противников власти критикой Навального, в беседе с kp.ru объяснил гендиректор Института политических исследований Сергей Марков.

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