Последние новости на утро 8 февраля 2021: МИД России заявил о контрасте слов Борреля в Москве и Брюсселе

Последние новости на утро 8 февраля 2021 года. В министерстве иностранных дел России выразили удивление тем, как глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель оценил итоги своего визита в нашу страну. Высказывания высокого представителя ЕС по иностранным делам после возвращения из Москвы в Брюссель, как указали в МИД, контрастируют с его же словами во время визита на пресс-конференции в российской столице.

После возвращения в Брюссель Жозеп Боррель заявил, что его визит в Москву показал отсутствие у российской стороны интереса к нормализации отношений с Евросоюзом, а также что ЕС может ввести против России новые санкции из-за ситуации «в области прав человека».