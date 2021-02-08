Погода в Москве: 8 февраля 2021 года будет до 14 градусов мороза Фото: Мария ЛЕНЦ

В этот понедельник в российской столице ожидается облачная морозная погода с прояснениями, местами возможен небольшой снег и гололедица. О погоде в Москве на 8 февраля 2021 года сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики прогнозируют, что днем температура в городе опуститься до 12-14 градусов ниже нуля. Ночью москвичей ждет сильный мороз – до 25-27 градусов ниже нуля. В Подмосковье будет еще холоднее: днем до минус 12-17 градусов по Цельсию, а ночью до минус 30 градусов.

Ветер ожидается западный и северо-западный с порывами до двух-семи метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе составит сегодня 752 мм ртутного столба.

На фоне очень низкой температуры в Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности до 12:00 завтрашнего дня. До ночи понедельник, 8 февраля, будет действовать желтый уровень опасности из-за сильной гололедицы.