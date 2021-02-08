Минздрав РФ сократил список лекарств для лечения коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российское министерство здравоохранения опубликовало десятую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В документе сократили список лекарств, рекомендованных для лечения от инфекции: в новые перечень вошли только пять препаратов. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщается на официальном сайте ведомства.

В список лекарств для лечения коронавируса вошли «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», «Умифеновир», а также рекомбинантный «ИФН а». Подчеркивается, что данные препараты противопоказаны беременным женщинам, им можно принимать только последнее лекарство.

В рекомендациях Минздрава также отмечается, что антибактериальная терапия в случае заражения должна назначаться только при наличии убедительных и достоверных признаков присоединения к коронавирусу бактериальной инфекции.

В новой версии документа специалисты ведомства также усовершенствовали схемы лечения в амбулаторных и стационарных условиях в зависимости от тяжести течения коронавируса и подходы к интенсивной терапии для лечения пациентов, которые страдают от острой дыхательной недостаточности. Добавили в рекомендации особенности оказания помощи зараженных пациентам с онкологиями и хронической болезнью почек.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, министерство здравоохранения России также предупредило, что у переболевших коронавирусной инфекцией людей есть повышенный риск развития туберкулеза. По этой причине пациентов с подозрением на заражения COVID-19 следует одновременно тестировать и наличие туберкулеза.