Песков заявил, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни после пандемии в августе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже летом этого года доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусной инфекции достигнет 60 процентов, что уже в августе позволит вернуться к норной жизни «с открытым забралом». Такое мнение выразил в понедельник, 8 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, возвращение россиян к допандемийной жизни во многом будет зависеть от появления иммунитета к коронавирусу.

- Я думаю, что к середине лета он уже сформируется. Мне кажется, что такая иммунизация где-то к середине лета должна наступить. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом, - сказал Дмитрий Песков в интервью агентству ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что над этим в настоящее время работают многие страны, ощутимо набирая обороты. В частности, он отметил успехи Израиля и наращивание темпов вакцинации на территории РФ и Соединенных Штатов.

Как ранее писал сайт kp.ru, по прогнозам некоторых российских вирусологов и иммунологов, всеобщий масочный режим в России могут отменить уже в конце весны текущего года. Условиями для отказа от масок являются наличие коллективного иммунитета и вакцинация.