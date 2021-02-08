Российские военные предложили гарантированную защиту от возможной агрессии НАТО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военные ученые из России придумали вариант боевого применения Воздушно-космических сил, которые способен дать гарантированную защиту государства от возможных операций НАТО. Об этом в понедельник, 8 февраля, говорится в статье ученых, опубликованной в издании «Воздушно-космические силы. Теория и практика».

В материале утверждается, что в Североатлантическом альянсе и США накануне разработали концепцию многосферных боевых операций, которая подразумевает ведение боевых действий одновременно на земле, в воздухе, море, космосе и в цифровой среде.

- Таким образом НАТО планирует одновременно обрушить на противника удары с помощью гиперзвуковых, оперативно-тактических и крылатых ракет, а также задействовать беспилотники и пилотируемую авиацию, - отмечают авторы исследования, доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков.

По их мнению, для срыва подобной операции следует нанести «встречный или упреждающий удар» силами Воздушно-космических сил. При этом необходимо задействовать все имеющиеся средства в рамках единого разведывательно-ударного пространства. Это поможет нанести удар по потенциальному противнику еще на начальном этапе агрессии с его стороны.

Так, в материале говорится, что, в частности, следует задействовать гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которыми начинены истребители МиГ-31К. Авторы статьи также уверены, что в случае агрессии РФ должна быть способна на «превентивные меры» - то есть нанести противнику поражение первой, используя все виды вооружений.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, за минувший 2020 год США и НАТО значительно активизировались у границ России: американские военные начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу, нарастили присутствие боевых кораблей в Арктике, а также увеличились интенсивность разведки у наших границ на 15%.

Накануне военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец объяснил, зачем страны НАТО возвращают призыв в армию. По словам представителей самого Североатлантического альянса, именно «российская военная угроза вынуждает» страны НАТО менять комплектование войск.