Цены на электричество в России выросли до максимума за пять лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оптовые цены на электричество в РФ выросли до максимального значения за последние пять лет, несмотря на падение спроса на электроэнергию. Об этом говорится в обзоре ассоциации «Совет рынка» в понедельник, 8 февраля.

Сообщается, что одноставочная цена оптового рынка в минувшем году в европейской части страны и на Урале выросла на 3,4 процента до 2,54 тысячи рублей за один МВт ч, на территории Сибири – на 0,6 процента до 1,78 тысячи рублей. Одноставочная цена включает в себя стоимость электричества на рынке на сутки вперед, а также стоимость мощности. При этом за 2020 год стоимость электроэнергии уменьшилась, а вот стоимость мощности увеличилась.

В первой ценовой зоне цены на РСВ упали на шесть процентов до 1,19 тысячи рублей, а во второй – на 3,9 процента до 859,5 рубля.

- На падение цен повлияло несколько факторов, например, снижение спроса в Единой энергосистеме на 2,3 процента и увеличение объема ценопринимания за счет ввода новых атомных электростанций и роста выработки ГЭС, - сообщил изданию «Коммерсантъ» партнер КПМГ в России и странам СНГ Василий Савин.

В то же время цены на мощности выросли в первой ценовой зоне на 14,3 процента, а во второй – на 7,1 процента.

По прогнозу экспертов «Совета рынка» в 2021 году возможен дальнейший рост на энергоцены.