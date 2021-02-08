Билл Гейтс предупредил о двух угрозах человечеству после пандемии коронавируса Фото: REUTERS

Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил о двух угрозах человечеству после завершения пандемии коронавирусной инфекции. По словам миллиардера, наибольшую опасность для населения Земли несут изменение климата и биотерроризм.

- Первая угроза – это изменение климата. Каждый год уровень смертности из-за него будет даже больше, чем во время текущей эпидемии коронавируса. Вторая угроза – биотерроризм. Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус. Это значит, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными пандемией, как текущая, - отметил Билл Гейтс в YouTube-каналу Veritasium.

Американский предприниматель отметил, что коронавирусная инфекция уже стала частью повседневной жизни в той же степени, что и изменение климата. По его словам, ответ на подобного рода угрозы должен быть глобальным.

Ранее Билл Гейтс заявил, что мир не готов к следующей пандемии, которая, по его словам, должна быть в десять раз хуже пандемии коронавируса.