Цена нефти Brent превысила 60 долларов впервые с января 2020 года Фото: REUTERS

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле на лондонской бирже ICE выросла на 1,21 процента, в пике достигнув отметки в 60,06 доллара за один баррель. Об этом в понедельник, 8 февраля, свидетельствуют данные торговой площадки на 08:30 по московскому времени.

В последний раз цена данной смерти превышала отметку в 60 долларов за баррель 7 января минувшего 2020 года.

Через несколько минут, к 08:36 по московским часам, нефть марки Brent торговалась на уровне в 60 долларов за баррель, показывая рост на 1,11 процента. В том же время нефть марки WTI в ходе торгов на бирже NYMEX показала рост в 1,13 процента. Мартовский фьючерс этой смеси достиг отметки в 57,34 доллара за баррель.

Накануне заместитель председателя правительства России Александр Новак сообщил, что цены на бензин Аи-92 в 2020 году выросли в стране на два процента, что существенно ниже темпов инфляции.