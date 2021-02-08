Полиция проверяет сообщения о «минировании» в школах России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с появившимися в одной из социальных сетей сообщениями о «минировании» в школах в нескольких регионах России. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщил в интервью агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

- Сегодня утром в столичную полицию обратился местный житель. Он сообщил, что в социальной сети Likee его дочь, ученица четвертого класса, увидела сообщение об угрозе взрыва в порядка 20 тысячах российских школ, - сообщил источник издания.

Он отметил, что в настоящее время полицейские проводят проверки и следственные действия. Связано ли это сообщение с массовой эвакуацией школ в Сибири и на Дальнем Востоке из-за сообщений о «минировании» источник не уточнил.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня в нескольких регионах России в школы поступили сообщения о «минировании». В связи с этим занятия были прерваны в школах Красноярска, Приморского края, Сахалинской области, Чукотки, Благовещенска, Тамбовской области.