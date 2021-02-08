ЮУрГУ отмечает День российской науки

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Сотрудничество с предприятиями и образовательными учреждениями страны помогает вузу развивать крупные междисциплинарные проекты.

«Исследовательская деятельность, научные разработки и новые технологии — важные факторы, без которых невозможно развитие университета и в целом прогресс общества. Наш вуз всегда славился учеными, имена которых известны во всем мире. Научный потенциал ЮУрГУ продолжает расти. Мы улучшаем свои позиции в национальных и международных рейтингах, создаем научные консорциумы и коллаборации, активно участвуем в работе Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня “Передовые производственные технологии и материалы” (УМНОЦ)», – отмечает ректор университета Александр Шестаков.

В 2020 году ЮУрГУ совместно с индустриальными партнерами успешно реализовал проекты, выполняемые в рамках поддержки Минобрнауки РФ. Среди которых: проект по созданию высокотехнологичного производства гидроприводов для многоцикловых испытаний, проект по разработке интегрированной самонастраивающейся системы управления сложным технологическим комплексом производства, передачи и потребления тепловой энергии и воды на основе BIM и BEM технологий и другие.

В декабре 2020 года университет принял участие и продемонстрировал результаты проектов на ежегодной национальной выставке ВУЗПРОМЭКСПО – 2020.

В университете достигнуты значительные результаты в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. Активно развиваются исследования с применением суперкомпьютерного моделирования, искусственного интеллекта и Big Data. В начале учебного года в ЮУрГУ был запущен первый на Урале нейрокомпьютер.

Президент РФ Владимир Путин объявил 2021-й годом науки и технологий. Без науки сегодня невозможно успешно провести ни экономические, ни социальные преобразования. 2020 год наглядно продемонстрировал значимость науки для безопасности человека и качества его жизни.

Материал предоставлен Южно-Уральским государственным университетом