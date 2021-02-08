В России выявили менее 16 тысяч новых случаев коронавируса за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие сутки на территории России врачи выявили 15 916 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Это минимальное с 21 октября число новых случаев коронавируса, зафиксированных за сутки. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщается оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировали в Москве (1 728), Санкт-Петербурге (1 551) и в Московской области (912). У десяти процентов новых инфицированных нет симптомов заболевания.

Отмечается, что за сутки также зарегистрировали еще 407 летальных исходов после заражения коронавирусом. Полностью выздоровели от заболевания еще 15 881 человек.

С начала пандемии в России выявили более 3,98 миллиона инфицированных, за все время от коронавируса или осложнений после него умерли 77 068 россиян, выздоровели 3 472 091.

Как сообщал сайт Kp.ru, сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что уже к лету 2021 году доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусной инфекции достигнет 60 процентов. По мнению пресс-секретаря президента России, жители страны смогут вернуться к нормальной жизни уже в августе.