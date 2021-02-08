СК просит заочно арестовать спонсора ФБК* Александра Хоменко за мошенничество Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский Следственный комитет попросил Басманный суд российской столицы заочно арестовать спонсора Фонда с борьбы с коррупцией (ФБК)* и главу «Строй инжиниринг» и «ВИП сервис» Александра Хоменко по делу о мошенничестве. Бизнесмена обвиняют в хищении около 30 миллионов рублей из бюджета Московской области. Соответствующее ходатайство уже поступило в суд, заседание по нему начнется в ближайшее время.

- Следственный комитет России просит заочного ареста для Александра Хоменко. Материалы дела у судьи, - сообщила в интервью агентству ТАСС в понедельник, 8 февраля, пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 30 января в Следственной комитете заявили, что спонсор ФБК* Александр Хоменко в настоящее время скрывается на территории Украины. Правоохранители заочно предъявили ему обвинение в совершении трех эпизодов мошенничества и объявили бизнесмена в розыск.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом РФ в список иноагентов