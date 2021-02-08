С начала года россияне стали реже покупать сахар и подсолнечное масло

Россияне стали меньше покупать сахар и подсолнечное масло Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В новом году россияне стали меньше покупать сахар и подсолнечное масло. К ценам на данные товары в прошлом году было особое внимание, президент попросил принять меры, чтобы стабилизировать цены на указанные позиции.

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД, продажи сахара упали на 12%, а реализация подсолнечного масла сократилась на 19%.

Средний чек на сахар стал меньше на 5,5%, теперь за килограмм покупатели платят 52 рубля, а ценник на подсолнечное масло вырос на 2,4%, до 107 рублей.

Эксперты говорят, что ситуация со снижением спроса в январе – традиционная. Люди покупают впрок в декабре и доедают запасы.

А вот на все остальные товары спрос растет.

- По продовольственным товарам фиксируется увеличение объема покупок. Из-за пандемии россияне стали реже посещать заведения общепита и предпочитают готовить дома, закупая для этого больше продуктов, - пояснили «Известиям» в ОДФ «Платформе».

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