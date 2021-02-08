Суд заочно арестовал спонсора ФБК* Александра Хоменко по делу о мошенничестве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве Басманный суд заочно арестовал бизнесмена и спонсора Фонда с борьбы с коррупцией (ФБК)* Александра Хоменко, обвиняемого в хищении 30 миллионов рублей из бюджета Московской области. В настоящее время предприниматель находится в международном розыске.

- Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Хоменко, которого обвиняют в совершении трех преступлений по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса России, - сообщила в интервью агентству ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Софинская в понедельник, 8 февраля.

Она отметила, что в связи с объявлением Хоменко в международный розыск данная мера пресечения избрана на два месяца с момента его задержания в России или с момента его экстрадиции в Россию.

Как ранее писал сайт Kp.ru, спонсор ФБК* в настоящее время скрывается на Украине. Сегодня СК попросил суд заочно арестовать его.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом РФ в список иноагентов