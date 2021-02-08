Адвокаты Кокорина и Мамаева подали кассацию на приговор

Защита Кокорина и Мамаева подала кассационную жалобу на приговор Мосгорсуда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Защита российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина подала кассацию на приговор Мосгорсуда. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщил правозащитник Мамаева Игорь Бушманов.

Он отметил, что дата слушаний по данной жалобе пока что не назначена. В кассации адвокат попросил изменить апелляционный приговор Павлу Мамаеву от 3 августа минувшего года по статьям за умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и побои.

- А именно, я попросил переквалифицировать действия Мамаева с части второй статьи 115 Уголовного кодекса на первую часть данной статьи с применением в качестве наказания штрафа, освободив от его исполнения. Также в жалобе есть просьба оправдать Мамаева по статье 116 УК за побои, - сообщил адвокат в интервью агентству ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года Мосгорсуд отменил апелляционный приговор Кокорину и Мамаеву, после чего огласил новый, в соответствии с которым Кокорину оставили прежний срок в колонии, Мамаеву заменили реальный срок исправительными работами на год.