Член ОП Султан Хамзаев предложил продавать крепкий алкоголь только в алкомаркетах

В России предложили продавать крепкий алкоголь только в алкомаркетах Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил убрать из продуктовых магазинов алкоголь крепче 15%. По его мнению, такие напитки должны продаваться только в специализированных алкомаркетах. Соответствующее предложение он направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Хамзаев отметил, что алкоголь в супермаркетах порой занимает много места, и такие стенды могут выступать в качестве рекламы спиртной продукции. Все эти ряды с алкоголем видят, в том числе и дети, подростки, а значит, могут захотеть попробовать эти напитки.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность ограничить торговлю алкоголя в продуктовых магазинах и супермаркетах, а именно оставить за ними право на реализацию алкогольной продукции крепостью не выше 15%, перенеся продажу напитков крепостью свыше 15% исключительно в специализированные магазины алкогольной продукции», — цитирует предложение Султана Хамзаева RT.

Напомним, с 1 января 2021 года в России, согласно указам Министерства финансов РФ, минимальная розничная цена на водку, коньяк и игристые вина выросла. Такие ограничения будут действовать до конца 2026 года, передает ФАН.