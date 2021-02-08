Юрист рассказал, кому из россиян прибавят пенсию в феврале Фото: Андрей АБРАМОВ

В феврале 2021 году повышенная пенсия ждет инвалидов любых категорий и ветеранов боевых действий. Индексация выплатсоставит 3,8 процента. Об этом в понедельник, 8 февраля, рассказал управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Пенсия в феврале также увеличится к россиян, которым в минувшем месяце исполнилось больше 80 лет, поскольку повышается и размер фиксированной страховой пенсии по старости до 6044,48 рубля.

- Пенсионеры в возрасте старше 80 лет могут также получать по 1200 рублей в месяц дополнительно. Для этого необходимо, чтобы кто-нибудь из неработающих родственников или знакомых официально оформил над ними уход. Сделать это могут даже внуки, возраст которых составляет старше 14 лет, - отметил юрист в интервью агентству «Прайм».

Размер пенсии по старости при одном иждивенце увеличится на 2 014 рублей ежемесячно, при двух - на 4 029 рублей, а при трех – на 6 044 рубля.

Как накануне сообщал сайт kp.ru, глава думского комитета по труду и социальной политике направил председателю российского правительства Михаилу Мишустину письмо с просьбой представить депутатам предложения правительства по индексации пенсий работающим пенсионерам. Индексация пенсий неработающим пенсионерам в 2021 году была установлена в размере 6,3%.