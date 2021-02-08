В России прибавилось 2,4 миллиона злостных неплательщиков Фото: Shutterstock

За 2020 год в России прибавилось 2,4 миллиона злостных неплательщиков. Теперь их число приблизилось к 12,9 миллионам человек, а сумма, которую задолжали банкам, увеличилась с 2,6 до 2,7 миллиардов. Такие данные озвучили в Федеральной службе судебных п В Центробанке подтверждают, что доля просрочки стремительно растет. По потребительским ссудам она увеличилась с 7,5 до 9%, а прирост по потребительским кредитам составил 9,2%.

Эксперты склонны полагать, что основная масса неплательщиков приходится на тех, кто перестал обслуживать свои кредиты еще в 2019 году.

К тому же, в пандемию кредиторы стали более активно применять судебное взыскание. С другой стороны, люди сами затягивают ситуацию с невозвратом долга, полагаю, что банкротство избавит их от проблем, пишет газета "Известия".

Ранее директор Института нового общества, экономист Василий Колташов оценил вероятность волны дефолтов после пандемии. Он отметил, что есть страны, которым дефолт не грозит — Российская Федерация и Китай, пишет ФАН.