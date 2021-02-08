Песков объяснил высылку трех европейских дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высылка трех европейских дипломатов связана с действиями, которые предпринимались на фоне незаконных акций, Россия не намерена терпеть таких действий и четко это продемонстрировала. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Высылка дипломатов, которая прошла накануне, стала следствие тех действий, которые совершали заграничные представители в Москве во время незаконных акций протеста. Россия четко продемонстрировала, что подобного она терпеть не намерена, - сказал пресс-секретарь российского президента в ходе беседы с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, в минувшую пятницу в МИД России сообщили, что участвовавшие в незаконных акция в Москве и Санкт-Петербурге дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время должны покинуть территорию государства.