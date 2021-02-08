Песков: усилия властей по улучшению жизни пенсионеров тормозят черные полосы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Усилия властей по улучшению пенсионного обеспечения тормозят черные полосы, включая пандемию коронавирусной инфекции. Работа в данном направлении поступательно ведется - с 90-х проделан огромный путь, но он недостаточен. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Президент сам много раз говорил, что в плане пенсионного обеспечения надо еще работать и работать. Сразу сделать большие пенсии невозможно, к сожалению. Однако государство принимает меры поэтапно, - отметил пресс-секретарь российского президента.

Дмитрий Песков добавил, что впереди предстоит еще «длинная дорога» в данном направлении, в настоящее время ведутся поступательные работы.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, юрист рассказал, что в феврале текущего года повышенная пенсия ждет инвалидов любых категорий и ветеранов боевых действий, а также пенсионеров, которым в январе этого года исполнилось более 80 лет.