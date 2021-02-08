Видео разговора Навального с «отравителем» на YouTube заблокировали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Видеохостинг YouTube заблокировал видео блогера Алексея Навального, в котором он якобы звонил своему отравителю. Социальная сеть сообщает, что видеоролик был заблокирован из-за нарушения авторских прав.

- Данное видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ на территории России в целях соблюдения авторских прав, - такое сообщение выводится на странице ролика Навального в YouTube. У видео было более 27,6 миллиона просмотров.

Соцсеть ссылается на нарушение авторских прав

Речь идет о видеозаписи, которую оппозиционный блогер Алексей Навальный опубликовал еще во время своего пребывания в Германии 21 декабря минувшего года. На записи Навальный ведет телефонный разговор с неким мужчиной, который рассказывает подробности «отравления» блогера. Сам Алексей Навальный уверял, что его собеседник на данном видео якобы является сотрудником спецслужб России, причастным к «отравлению».

Напомним, после госпитализации Алексея Навального ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили боевым веществом «Новичок». Генпрокуратура России заявила, что Германия скрывает данные о результатах анализа блогера, чтобы продолжить голословные обвинения в адрес российской стороны.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии у российской стороны всех оснований полагать, что ситуация с Навальным является инсценировкой, поскольку Берлин так и не предоставляет никаких доказательств его «отравления».