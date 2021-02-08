Врач-дерматолог обозначила срок, после которого гель-лак становится опасным Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Гель-лак очень популярен, а настолько безопасно его регулярное ношение? Ответ на этот вопрос знает врач-дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

Она рассказала, чем грозит постоянное использование данного покрытия.

По мнению врача, ногтевой пластине необходим отдых и если регулярно закатывать ногти в лак, то может произойти их травмирование.

- После пяти-шести месяцев носки нужно делать перерыв. Даже за это время ноготь становится таким тонким, что остается только терминальная пластинка. Если при сушке покрытия в лампе ощущается жжение – это тревожный симптом истощения, - отметила врач в беседе с Ридусом.

Время отдыха должно составлять не менее полугода, исходя из цикла роста ногтя. За шесть месяцев пластина полностью восстанавливается.

- При использовании такого покрытия происходит спиливание защитного слоя ногтя, что делает его уязвимым перед грибком и различными инфекциями. А учитывая обрезной маникюр – ноготь лишается кутикулы, что дает дорогу кандидозу околоногтевых валиков, - говорит Галлямова.

Отдельную опасность представляют ультрафиолетовые лучи. По мнению эксперта, есть все основания предполагать, что при таком маникюре возникает риск развития подногтевой меланомы.

- Ноготь лишается защитного слоя, в том числе от ультрафиолета и попадает под лучи. Это повышает шанс развития подногтевой меланомы, то есть рака кожи. Такой диагноз встречается крайне редко, но не стоит исключать риски, - заключила эксперт.