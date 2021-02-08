Президент РАН назвал вакцины от коронавируса главным достижением науки последних лет

Вакцину от коронавируса назвали главным достижением науки последних лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

8 февраля в России официально стартует Год науки и технологий. В честь этого президент РАН Александр Сергеев перечислил основные достижения науки последних лет.

«Что касается достижений, то лидер очевиден: наши вакцины против коронавируса. Это самый настоящий мировой уровень. Они стали сенсацией для всего мира», - цитирует Сергеева «Российская газета».

При этом президент РАН добавил, что в последние годы в России было сделано еще несколько прорывов.

«Помимо вакцин у нас есть и другие серьезные достижения. Прорывом для мировой астрофизики стали результаты космической обсерватории "Спектр-РГ". Она впервые с рекордной четкостью дважды осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, что позволило построить карту, содержащую на порядок больше источников, чем было известно прежде», - отметил Сергеев.

Также ученый отметил важность разработки лекарства от болезни Бехтерева, хронического системного аутоиммунного заболевания суставов.

Александр Сергеев добавил, что на 2021 год также запланировано несколько масштабных проектов.

«В Год науки должны стартовать несколько масштабных проектов, в том числе по изучению мозга и освоению ресурсов мирового океана», - добавил президент РАН.

Напомним, ранее в Объединенном институте ядерных исследований сообщили, что в 2021 году исследователи начнут подготовительную работу по обнаружению сверхтяжелых элементов таблицы Менделеева, передает телеканал «360».