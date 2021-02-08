Приставы назвали регионы с самыми большими долгами по коммуналке Фото: Олег УКЛАДОВ

В ФССП назвали регионы, где насчитываются самые высокие долги по коммуналке. В лидерах списка оказалась Московская область.

В службе судебных приставов отметили, что долги росли весь 2020 год. Если в 2019 году россияне задолжали 149,7 млрд рублей, то в прошлом к этой цифре прибавилось еще 2,6 млрд рублей. Теперь общая сумма составляет 152 млрд рублей.

Регионы с самыми высокими долгами по коммуналке:

Московская область - 5,6 млрд рублей,

Свердловская область - 5,1 млрд рублей,

Красноярский край - 4,8 млрд рублей.

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская уверена, что высокий рост задолженности связан именно с пандемией. Люди теряли работу, проводились сокращения, малый бизнес едва сводил концы с концами.

- Даже достаточно устойчивые компании, к сожалению, прекратили своё существование. А это означает, что исчезли рабочие места. Что будет в 2021 году — тяжело представить, — отметила Хованская в беседе с NEWS.ru.

Она подчеркнула, что в данном вопросе очень важна адресная поддержка людей. Если же списать долги за ЖКХ, то выпадающие доходы ресурсоснабжающих организаций придется компенсировать из федерального бюджета. Иначе в отрасли начнутся серьезные проблемы.

С 1 января 2021 года в России отменен мораторий на начисление штрафов за долги по коммуналке.

Льготы были введены во время пандемии, когда многие лишились дохода. Продлевать их не стали. Тем не менее, порядок оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг без личного присутствия продлен до 1 апреля, пишет ФАН.