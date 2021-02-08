Продажи товаров для науки в России выросли на 25% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В январе текущего года продажи товаров для науки и DIY-наборов для всей семьи выросли на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками AliExpress Россия перед Днем российской науки в понедельник, 8 февраля.

Эксперты заметили рост интереса жителей страны к категории «Компоненты и принадлежности для электроники». Пользователи покупают микросхемы, чипы и прочие товары категории для домашних исследований и сборки гаджетов. Самыми популярными товарами данной категории в этом году стали платы, модули регулятора напряжения, контроллеры, резисторы и конденсаторы.

Среди россиян стала популярна категория товаров Инструменты для измерения и анализа»: жители России покупают на AliExpress микроскопы, измерители, детекторы, тестеры, трекеры и другие компоненты для исследований. Продажи этих товаров за минувший месяц выросли на десять процентов.

За минувший месяц особую популярность приобрели также игровые наборы и DIY-товары для повышения любознательности детей и популяризации науки, например, детские наборы для экспериментов, игрушечные микроскопы, модели солнечной системы или водных судов. На них россияне готовы потратить от 150 до 1000 рублей.