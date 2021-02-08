В 2021 году столицей «Тотального диктанта» объявлен Якутск

Город Якутск стал столицей международной акции «Тотальный диктант-2021». С этим событием якутян в социальных сетях сегодня поздравил глава республики Айсен Николаев.

«Якутск получил большинство голосов общероссийского жюри, обойдя в финале Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск», - уточнил глава республики в социальных сетях. При этом Айсен Николаев сообщил, что 10 апреля в столицу Якутии приедет писатель автор текста «Тотального диктанта-2021» Дмитрий Глуховский, чтобы прочитать диктант на главной площадке проекта.

«Трансляция онлайн-марафона «Тотального диктанта» будет вестись на весь мир! Столица самого читающего региона самой читающей страны готова встретить и провести «Тотальный диктант-2021», - добавил он.

Напомним, что Якутск на конкурс представили по инициативе филологического факультета Северо-Восточного федерального университета.

Голосование прошло в два этапа. В народном голосовании Якутск одержал безоговорочную победу. На втором этапе будущую столицу «Тотального диктанта» выбирали члены жюри, в которое вошли Дмитрий Глуховский, музыкант Диана Арбенина, главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов, руководитель пресс-центра ТАСС Николай Яковлев и другие эксперты.

В финале конкурса были шесть городов — Якутск, Рязань, Салехард, Саранск, Ярославль и Томск. При выборе города учитывались вклад диктанта в общество в плане науки, вовлечённость населения, презентация, роль предлагаемых мероприятий в развитии проекта и другие параметры. В Якутске «Тотальный диктант» проводится с 2013 года.