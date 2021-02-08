Мосгорсуд эвакуируют из-за сообщения о «минировании» Фото: Иван Макеев

В здании Московского городского суда объявили эвакуация из-за поступившего сообщения о «минировании». Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова в интервью изданию «Интерфакс».

В связи с эвакуацией посетителей и сотрудников Мосгорсуд временно приостановил рассмотрение дел.

- Сейчас в Московском городском суде проходит эвакуация в связи с поступившим сообщением о якобы заложенной бомбе. Все судебные заседания временно приостановлены, - отметила Ульяна Солопова. По ее словам, здание суда в настоящее время осматривают кинологи и сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщал сайт Kp.ru, сегодня во многих регионах России прошла волна анонимных сообщений об угрозах взрывов в школах. Из-за этого учебные учреждения Благовещенска, Красноярска, некоторых районов Приморья, Чукотки и других городов отменили занятия или эвакуировали учеников. Сообщения в настоящее время проверяют правоохранители, ни одно из них не подтвердилось.