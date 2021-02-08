Путин: Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от коронавируса Фото: REUTERS

Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от коронавируса, это крупный научный успех. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщил российский президент Владимир Путин на Совете по науке и образованию.

- Благодаря нашим ученым, Российская Федерация занимает лидирующие позиции в мире по разработке вакцин от коронавирусной инфекции. Не скажу ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем. Без всякого сомнения, это крупный научный успех, - отметил глава государства.

Владимир Путин отметил, что Россия является единственным государством, у которого уже есть три вакцины от коронавирусной инфекции собственной, отечественной разработки.

Как писал сайт kp.ru, недавно научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования разработанной в России вакцины «Спутник V». Эффективность препарата составляет 91,6%, а среди добровольцев старше 60 лет вакцина показала эффективность в 91,8%.