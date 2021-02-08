Путин запустил высокопоточный научный реактор ПИК в Гатчине

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 8 февраля, в День российской науки президент России Владимир Путин дал старт запуску исследовательского нейтронного реактора ПИК в Гатчине на полную мощность.

«Начинается важный, можно сказать, знаковый этап в реализации масштабного проекта высокопоточного реактора ПИК», - заявил глава государства во время заседания Совета по науке и образованию, напомнив, что ранее уже посещал эту площадку в Гатчине и успел ознакомиться с организацией.

«Прошу вывести реактор ПИК на энергетический режим работы», - добавил Путин по видеосвязи из Ново-Огарево.

При этом российский лидер сообщил о существовании проблем по объединению усилий различных структур для достижения результатов в науке. Он призвал работать сообща, а не «растаскивать по мелким квартиркам».

«У нас есть определенные проблемы, связанные с тем, чтобы объединять усилия для достижения конечного результата, а не растаскивать все по мелким квартиркам», - сообщил он в ходе заседания.

Реактор ПИК расположен на площадке входящего в Курчатовский институт Петербургского института ядерной физики имени Константинова в Гатчине. Этот аппарат станет универсальным инструментом исследований с помощью нейтронного излучения в интересах химии, физики, биологии, геологии, материаловедения, а также медицины.