Эксперт объяснил уникальность программы туристического кешбэка Фото: Алиса ТИТКО

Туристический кешбэк на поездки по России вернется уже в феврале. Сюда включат поездки на 23 февраля, 8 марта, а также на весенние школьные каникулы и майские праздники. Вице-президент российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил, в чем же уникальность этой программы и какую выгоду от нее получают сами туристы.

- Для социальных групп населения есть отдельные льготы, постановления, субсидирование. Поэтому здесь чем уникальна программа? Деньги идут напрямую потребителю. Минуя посредников, даже тех, кто формирует продукт: заплатил - получил. Очень удобно, и люди это, конечно, ценят, - рассказал Барзыкин в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что деньги туристам, как правило, возвращаются быстро - в течение 5-7 дней.

Напомним, сумма кешбэка - 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Однако тут надо помнить одно важное условие - деньги возвращаются только при оплате онлайн банковской картой «Мир». Если поездка оплачена наличными или Visa или Mastercard, то это не сработает.